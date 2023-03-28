KUTO hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedefliyor

Üyelerine verdiği hizmet anlayışını belgelendiren Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) kalitesini daha da arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede KUTO personeline TSE eğitimi verildi.

Hedefleri çerçevesinde, çalışmalarında yol gösterici olması amacıyla oda personeli için 4 gün süren TSE eğitimleri düzenlendi. Üç ana başlıkta toplanan eğitimler, TSE eğitmeni Hasan Sözkesen tarafından verildi. TS EN ISO 9001 Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Eğitimi ve İç Tetkik konularında düzenlenen eğitimlerin son gününe Kuşadası Ticaret Odası Personeliyle birlikte, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi Hibeti Zeytin ve Meclis Üyesi Aybars Sarıdedeoğlu da katılım sağladı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından aynı zamanda dünya standardı olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile üye odaklı olup, daha iyi ve izlenebilir hizmet şansı sunulan sistemin 2009 yılından bugüne güncellenerek uygulanması sağlanıyor.