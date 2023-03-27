Kuşadası’nda 14 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 14 bin 270 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’nde 1 bir şahsa ait işyerinde yapılan aramada 14 bin 270 paket bandrolsüz sigara, 5,5 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.