Kuşadası Belediyesi’nden Türk Bayrağı ve Atatürk hassasiyeti

Kuşadası Belediyesi kısa süre sonra yapımına başlanacak olan Kent Meydanı projesi için eski belediye hizmet binasını boşaltma çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede binanın dış duvarında takılı olan ışıklı Atatürk ve Türk Bayrağı görselleri de dikkatli bir biçimde sökülerek bakıma alındı.

Kuşadası’nda, kent meydanı projesi dahilinde yıkılacak olan Camikebir Mahallesi’ndeki belediye eski hizmet binasını boşaltma çalışmaları tamamlandı. Yıkım işleminin çevreye zarar vermemesi ve güvenli bir biçimde yapılması için proje alanının içerisinde kalan bölge tel örgülerle çevrildi. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de binanın dış cephesinde takılı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Milletinin bağımsızlığını simgeleyen Türk Bayrağına ait ışıklı görselleri dikkatli bir biçimde söktü. Kamyonete yüklenen görseller, ekipler tarafından gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından uygun görülen bir yere yeniden monte edilecek.