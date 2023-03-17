Kuşadası Belediyesi’nden Çanakkale Şehitleri İçin Lokma Hayrı

Kuşadası Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına lokma hayrında bulundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen lokma hayrında Çanakkale şehitleri için dualar okunarak vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü öncesi Hanım Camisi önünde lokma hayrı yaparak şehitlerin ruhları için dua okuttu. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın katıldığı anma etkinliğinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.