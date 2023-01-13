Kuşadası Belediyesi Mineral ve Fosil Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Kuşadası’nda Yıldırım Caddesi’nde bulunan iki katlı tarihi binanın Kuşadası Belediyesi tarafından restore edilmesiyle açılan Mineral ve Fosil Müzesi, bünyesinde zengin bir doğa tarihi koleksiyonu barındırıyor. Mineral ve Fosil Müzesi’nde tarih öncesi dönemden kalma mamut dişi fosili, kömürleşmiş denizlalesi fosili, taşlaşmış kalamar fosili gibi ilginç örneklerin yanı sıra yakut, elmas, altın, ametist ve kuvars gibi kıymetli ve yarı kıymetli mineraller de sergileniyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Doğa Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Mineral ve Fosil Müzesi, ayrıca doğal taş ve minarelerden yapılmış tamamı el işi objelere de ev sahipliği yapıyor. Müze, sahip olduğu Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölge ve zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç ve kıymetli fosil ve mineral örnekleriyle misafirlerini geçmişte yolculuğa çıkarmayı bekliyor.

Kuşadası Belediyesi’nin kentte var olan müze eksiğini gidermek ve ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yeni turizm rotaları sunmak amacıyla açtığı Mineral ve Fosil Müzesi, Başkan Ömer Günel tarafından yaşama geçirilecek olan Müzeler Sokağı projesinin de ilk halkasını oluşturuyor. Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açık olan Mineral ve Fosil Müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor.