Kuşadası Belediyesi deprem bölgesinden gelen can dostlara kucak açtı

Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkım oluşturduğu Hatay’dan kente getirilen can dostlara kucak açtı. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan depremzede 36 hayvan veteriner hekimlerin güvenli ellerine emanet edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerine destek olmak amacıyla seferber olan Kuşadası, depremzede kedi ve köpeklere de yuva olmaya başladı. Hatay’dan Tarım ve Orman Bakanlığınca diğer illere nakledilen 15 kedi ve 21 köpek, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Tır içerisinde özel kafeslerle uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Kirazlı Mahallesi yolu üzerinde bulunan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşan kedi ve köpekler merkezin hayvansever çalışanları tarafından sevgiyle karşılandı. Uzman veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturulana kadar Kuşadası Belediyesi’nin konuğu olmayı sürdürecek.

“Yaraları sevgiyle saracağız”

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin idari sorumlusu Fulya Akıllı, depremzede hayvanların sağlıklarına kavuşmaları için gereken tüm müdahalelerin titizlikle gerçekleştirildiğini ve tedavi süreçlerinin yakından takip edileceğini belirterek “Depremin büyük yıkım oluşturduğu illerimizden olan Hatay’dan merkezimize 15 kedi ve 21 köpek nakil edildi. Tıpkı merkezimizde konuk ettiğimiz diğer patili dostlarımız gibi merkezimizin yeni sakinleri olan depremzede kedi ve köpeklerimizin de barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanıyor ve burada bulundukları süre boyunca da karşılanacak. Sonrasında ise bu can dostlarımızı sahiplendirerek sıcak ve sevgi dolu yeni yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

Kuşadalı hayvanseverleri merkezi ziyaret etmeye davet eden Fulya Akıllı, sevgiyle sarılan yaraların daha çabuk iyileşeceğini söyledi.