Köşk’te fiyat denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Halkımızın alışverişlerini güvenilir piyasa şartları altında yapabilmelerini sağlamak adına Belediye Başkanımız Nuri Güler’in talimatıyla ekiplerimiz ilçemizde faaliyet gösteren zincir market ve iş yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi, raf, etiket ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.