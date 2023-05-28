Koçarlı’da sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yoğun yağış taşkınlara sebep olurken, bazı iş yerleri ve evlerde su baskınları yaşandı.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sağanak yağış taşkınlara sebep oldu. Koçarlı’nın Güdüşlü, Tekeli, Yeniköy, Kasaplı ve Bıyıklı Mahalleri’nde etkili olan sağanak yağış taşkına ve sele neden oldu. Yağışla beraber bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken sel suları bazı ev ve işyerlerinde su baskınları nedeniyle maddi zarar oluştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kaymakam Ersin Tepeli bölgeye giderek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.