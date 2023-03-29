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Kasten öldürme suçundan aranan firari Didim’de yakalandı
AYDIN (İHA) - AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAKKINDA 10 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ŞAHIS, JANDARMADAN KAÇAMADI.
AYDIN 29.03.2023, 10:07
Aydın’ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, jandarmadan kaçamadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde ‘Kasten Öldürme’ suçundan araması olan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.