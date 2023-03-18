Karacasu’daki lokantalarda artan yemekler can dostlar için toplanıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde faaliyet gösteren lokantalarda artan yemekler ekipler tarafından düzenli olarak toplanarak can dostlara veriliyor.

Sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında beslenmede büyük sorun yaşadıkları herkes tarafından biliniyor. Soğuk kış aylarında vücut ısılarını korumak için daha fazla enerjiye dolayısıyla da daha fazla gıdaya ihtiyaçları olan sokak hayvanları Karacasu ilçesinde unutulmuyor. Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçedeki lokantalardan toplanan artan yemek artıkları Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim ediliyor. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ’Sosyal Hizmet Projesi’ çerçevesinde gıda israfının önlenmesine vurgu yapmak amacıyla hayata gecirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ yerel lokanta esnaflarından artan yemek artıkları düzenli olarak toplanarak, ilçemizde bulunan hayvan toplama ve rehabilitasyon merkezine teslimi devam etmektedir" denildi.