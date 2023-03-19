Jandarmadan “huzur” denetimi

Aydın’da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri ‘huzur ve güven’ denetiminde 46 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca kurallara uymayan 16 araçta trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde 85 unsur ve 281 personeliyle il genelinde ‘huzur ve güven’ denetimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede 359 işyeri, 87 park, bahçe, 120 metruk yapı ile 112 okul çevresi kontrol edildi. Ayrıca 6 bin 237 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs da yakalandı. Denetimlerde 2 bin 88 araç kontrol edilirken, 36 araca idari yaptırım uygulandı ve 16 araç trafikten men edildi. Vatandaşın huzur ve güveni için denetimlerin devam edeceği öğrenildi.