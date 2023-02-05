Jandarma ekiplerinden cep telefonu denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler il genelinde 24 trafik timi ve 51 personelin katılımıyla seyir halinde cep telefonu kullanıma yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, bin 603 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 41 araç sürücüsüne veya sahibine cezai işlem uygulandı. 11 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 2 araç yakalandı.