İş adamı Subaşı AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı

Uzun yıllardır AK Parti Aydın teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan iş adamı Ramazan Subaşı 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu. Kalabalık bir topluluk ile başvuruda bulunan Subaşı, "Aziz milletimize ve Aydınlı hemşerilerimize hizmet etmek için bu kutlu davada yola çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyuruldu. Seçim startının verilmesinin ardından partilerde de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. AK Parti Aydın’da 28. dönem milletvekilliği aday adayı olarak başvuru yapan isimlerden biri de iş adamı Ramazan Subaşı oldu. Bugüne kadar AK Parti Aydın teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Subaşı, adaylık başvurusunu AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’e teslim ederek duyuran iş adamı Ramazan Subaşı, konuşmasının başında geçtiğimiz ay Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

AK Parti çatısı altında olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Subaşı, "İçinde bulunduğumuz süreçte, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bir acıyı milletçe idrak ediyor, yaraları hızla sarmanın telaşını yaşıyoruz. Bu zamanda ülkemiz adına yapılabilecek ne varsa tamamına talip olduğumuzu, taşın altına elimizi koyduğumuzu ifade etmek isterim. Kurulduğu günden bu yana gönül verdiğim, çalışmalarının her aşamasında ve tüm kararlarında yanında durduğum üyesi ve mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum AK Parti çatısı altında çıktığım milletvekilliği aday adalığı sürecine de inşallah yine bu düstur ile bugün ’bismillah’ diyoruz. AK Partili olmanın verdiği bu sorumluluktan her zaman gurur duyduk. AK Parti, asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan; kimsesizlerin kimsesi, milli iradenin tezahürü bir partidir. 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın siyasetçiye, siyaset kurumuna olan güvenlerini sağladık. Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tenezzül etmedik. Bu parti ahdine, kavline, davasına sadık bir partidir. AK Parti’yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye’yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. İnşallah, sizlerin desteği ve teşkilatımızın özverili çalışmaları ile 14 Mayıs’ta rekor bir oyla hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçeceğiz hem de Aydınımızda milletvekili sayımızı arttıracağız" dedi.

"Türkiye, tarih sahnesinde yeniden oyun kurucu noktasına geldi"

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde, 21 yıl boyunca partimiz birçok önemli başarıya imza atmış, ülkemizin tarih sahnesinde yeniden bir aktör, oyun kurucu noktasına getirmiştir" diyen Şubaşı konuşmasını şu sözlerle noktaladı;

"Dış siyasette ülkemiz bu şekilde konumlanırken, cumhurbaşkanımız gibi bizler de iç siyasette milletimizle iç içe, gönül gönüle olduk. AK davayı 21 yıldır iktidarda tutan işte bu samimiyettir. Ben de 2002’den bu yana, partimin bana uygun gördüğü bütün görevleri yerine getirmenin, tüm çalışmaların bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Asrın felaketini yaşadığımız bu süreçte artık ülkemiz ve medeniyetimizin ihyası için daha çok çalışmak, artık bir görev değil zarurettir. Türkiye yüzyılı yolunda Aydınımıza ve ülkemize hizmet etme gayesiyle, AK Partimizden Aydın milletvekili aday adaylık başvurumu siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu mücadelede elini taşın altına koyan tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Geniş bir istişare ile değerlendirmeleri yapacak olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün de Türkiye Yüzyılının en önemli seçiminde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere partimizin tüm kurullarına kolaylıklar diliyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

Aday adaylığı açıklamasının ardından Subaşı, kendisine destek için gelen partili ve vatandaşlarla sohbet ederek tebrik kabul etti.