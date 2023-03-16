İş adamı Eşin, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

İş adamı Rıdvan Eşin, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Eşin, "Çıktığımız bu yolda sonuç ne olursa olsun bu bizim insanlığa ve memleketimize hizmet etme aşkımıza engel olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyuruldu. Seçim startının verilmesinin ardından partilerde de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. AK Parti Aydın’da 28. dönem milletvekilliği aday adayı olarak başvuru yapan isimlerden biri de iş adamı Rıdvan Eşin oldu. Eşin, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek başvurusunu yaptı.

Aday adaylığı dosyasını AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’e teslim eden iş adamı Rıdvan Eşin konuşmasına, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ve 15 Mart’ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara da sabır dileyerek başladı.

"Sonuç ne olursa olsun bizim hizmet etme aşkımıza engel olamayacaktır"

Siyasetin insanlara hizmet etmenin tek yolu olmadığını hatırlatan İş adamı Rıdvan Eşin, "İnsanı insan yapan kendi dışındaki insanların dertleri ile dertlenmesi, onların mutluluğu ile mutlu olmasından geçer. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ve yine insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır tarzındaki yaklaşımlar insan olarak bizlerin, kendimiz dışındaki insanların hayatlarına da dokunma sorumluluğunu bizlere yüklemiş bulunmaktadır. Bugüne adar pek çok alanda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince insana ve insanlığa faydalı çalışmalar yapmaya çalıştık ve yapmaya devam ediyoruz. Hayatımızın bundan sonraki sürecinde, siz değerli kardeşlerime, şehrime ve ülkeme daha faydalı işler yapmak adına yeni bir yola girmiş bulunuyorum. Siyaset insanlara hizmet etmenin tek yolu olmayıp, bu yollardan sadece bir tanesidir. Çıktığımız bu yolda sonuç ne olursa olsun bu bizim insanlığa ve memleketimize hizmet etme aşkımıza engel olmayacaktır. Siyaset, insana hizmet etmek ve insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için yapılır. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı da bu ifadeyi desteklemektedir. Toplumsal çıkarların bireysel çıkarlara kurban edilmediği bir anlayış için yola çıkıyoruz. Yaşadığımız bu güzel şehri sizin adınıza parlamentoda en iyi şekilde temsil etmek için yola çıkıyoruz. Güzel Aydınımızın bütçeden daha fazla pay alması, bu şehre daha fazla hizmet gelmesi için yola çıkıyoruz. Hepimizin çocukları var ve çocuklarımızın geleceği bizler için en önemli konulardan bir tanesini teşkil ediyor. Onların adil bir ülkede, refah içerisinde ve güvenilir bir ortamda yaşamaları hepimizin yegane gayesi. Onlara bu geleceği sağlamaya çalışmak ise her anne ve babanın boynunun borcu, bu sebeple bir ebeveyn olarak da bu sorumluluğun altına elimizi koyuyoruz. Çıktığımız bu yolun hayırlara vesile olması temenni ediyor, tüm aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.