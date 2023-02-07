Hafta sonu yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından 12 Şubat Pazar günü aralarında Aydın’ın da bulunduğu 4 ildeki deve güreşi organizasyonların iptal edildiği açıklandı.

Meydana gelen depremler birçok ilde büyük yıkımlara sebep olurken, 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşları yasa boğan depremin ardından hafta sonu yapılması planlanan ve aralarında Aydın’ın da bulunduğu 4 ildeki deve güreşleri iptal edildi. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Mehmet Sümer, "Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler için çok üzgünüz. Yaşanan felaketin ardından ilgililerle yapılan görüşmeler sonucunda hafta sonu yapılması planlanan; Aydın’ın Kuyucak, Muğla’nın Milas, Antalya’nın Demre ve Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki deve güreşleri iptal edildi. Bu acı hepimizin acısı. Bu nedenle bizler de çeşitli yardım malzemelerini toplayarak en yakın kamu birimlerine yardım malzemeleri temin etmeye çalışıyoruz. Rabbim böyle bir acıyı bir daha yaşatmaz inşallah. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.