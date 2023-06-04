Göl kenarına atılan klozet görenleri hem şaşırttı hem kızdırdı

Doğal güzellikleri ile doğa fotoğrafçılarının kadrajına giren Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ederken, Bafa Gölü’nün çevresi ise adeta çöplüğe döndü. Göl kenarına atılan çöpler arasında yer alan bir klozet ise görenleri hem şaşırttı hem kızdırdı.

Türkiye’nin doğa ve tarih açısından en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce su kuşunun geldiği Bafa Gölü, Önemli Kuş Alanı bölgesi olarak bilinirken, barındırdığı su kuşu sayısı nedeniyle de canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bölge olarak kabul edilen Ramsar kriterlerini yerine getiriyor. Her yıl birçok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısına kapılarını açan Bafa Gölü’nün durgun sularında süzülen kuşlar ise adeta görsel şölen oluştururken, son günlerde artan kirlilik ile birlikte Bafa Gölü ve çevresi adeta çöplüğe döndü.

Son yıllarda yaşanan aşırı kirlilik dolayısıyla göl havzasında da biyolojik çeşitliliğin azaldığına dikkat çekilirken, Serçin bölgesi tarafından bulunan çöpler görenleri şaşırttı. Göl kenarında ortaya çıkan çöplerin yanı sıra bir klozetin atıldığını gören vatandaşlar ise hem şaşırdı hem duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi.

Bafa Gölü’ndeki son duruma dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden yardım isterken, dünyada önemli sulak alanlardan olan Bafa Gölü’nün korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.