Germencik’te zeytin hırsızını jandarma yakaladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen zeytin hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli mahallesinde Y.Y.Ü. isimli şahsın bahçesinden zeytin hırsızlığı meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan D.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.