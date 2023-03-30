Germencik’te Ramazan coşkusu salona sığmadı

Germencik Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde gerçekleştirdiği özel gösterilerle çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Germenciklilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Germencik Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlamak için Ramazan’da da birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Germencik Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda başladı. Etkinlikler, katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edilmesiyle başladı.

Çocukların etkinliklere, aileleri ile birlikte katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar; yüz boyama, sosis balon dağıtımı ve ödüllü yarışmalar ile sihirbaz ve palyaço gösterileriyle keyifli zaman geçirdi. Ramazan ayının gelenekleri arasında yer alan Hacivat-Karagöz oyunu da katılımcılardan tam not aldı. Semazen gösterisi de salonu dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Program süresince yüzlerinden tebessüm eksik olmayan etkinliklere katılan çocukların mutluluğuna, aileleri de ortak oldu.

“Etkinlikler devam edecek”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktiviteler eşliğinde bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek, "Germencik Belediyesi olarak mutlu çocuklar mutlu aileler sloganıyla çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan coşkusuna en değerli varlıklarımız, yarınlarımız olan çocuklarımızı da dahil etmek istedik. Her kesime hitap eden ve bir arada olma günlerine dönüştürdüğümüz kültürel ve sanat etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Germencik Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler 5 Nisan Çarşamba günü belediyenin Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda saat 20.45’te Doğaçlama Tiyatrosu, 12 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Kahramanlar Kumpanyası müzikli dans oyunuyla devam edecek.