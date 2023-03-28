Germencik Müftülüğü deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz ay meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye giden Germencik Müftülüğü ekipleri deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerde 45 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremlerin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için hızla çeşitli çalışmalar başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri de yapılan planlamalara göre deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik İlçe Müftülüğü’nden 10 kişilik personel Malatya ilindeki depremzede vatandaşlara ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunarak çalışmalarda bulunuyor. Bölgede bulunan Germencik ilçe Müftüsü Selman Coşkun, "Asrın felaketinden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Malatya’da; teravih namazları kıldırarak, mevlid-i şerif okuyarak ve dualarına amin diyerek, bazen bir aile meclisine sohbet, bazen de bir dertlimize derman olarak, her şeyden önemlisi de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, hep birlikte Allah’ın izni ile bunu da atlatacağımıza inacımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Allah bu ve bunun gibi felaketleri bir daha ülkemize yaşatmasın" dedi.