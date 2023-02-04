Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de, rüzgarın yarın (Pazar) sabah, Güney Ege’de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (75/105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.