Efeler’in Efesi filmi için oyuncu seçmeleri yapıldı

Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini tiyatro ve sinema sanatçısı Veysel Diker’in üstlendiği “Efelerin Efesi” adlı sinema filmi için oyuncu seçmeleri yapıldı. Efeler Belediyesi’nin destekleriyle çekilecek filmde, profesyonellerle kentli oyuncular birlikte rol alacak.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Aydın’da geçiren tiyatro ve sinema sanatçısı Veysel Diker, “Efelerin Efesi” adlı bir sinema filmine imza atıyor. Filmin çekileceği mekanlar arasında Başkan Atay’ın kente kazandırdığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Tarımsal Ürün Fabrikası, Otizm Yaşam Merkezi ve Kitap Kafeler de yer alıyor. Usta oyuncular Altan Erkekli, Ayşegül Şamlıoğlu, Fulden Akyürek, Berrin Arısoy ve Hülya Şen’in kamera karşısına geçeceği filmde Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T) oyuncuları ve yerel halktan oyuncular da rol alarak usta sanatçılara eşlik edecek. Efeler Belediyesi’ne bağlı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde yapılan seçmelerde ilçenin kültür-sanat tarihine önemli bir miras olarak kalacak filmin oyuncuları seçildi. Çekimleri 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak film hakkında açıklamalarda bulunan Veysel Diker, “Ben Aydınlıyım. Ailem burada yaşıyor. Yıllardır gelip gidiyorum. Son birkaç yıldır tiyatro turnelerimle sık sık Aydın’ı ziyaret ediyorum. Aydın’da son turnemizi 2022 yılının Ekim ayında gerçekleştirdik. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay benden bu topraklara özgü bir şeyler yapmamı istedi. Ben de kabul ettim” dedi.

"Çok etkilendim"

Efeler Belediyesi’nin hizmete sunduğu, Otizm Yaşam Merkezi, Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası ve Kitap Kafeler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ve Hanımevleri’ni gezdiğini ve buralardan çok etkilendiğini sözlerine ekleyen Diker; "Çok etkilendim. Çok geniş bir hizmet alanı olduğunu gördüm. Daha sonra bu yerlerde geçen bir film projesi gelişti. Onun çekim hazırlıklarını yapıyoruz. Oyuncu seçimleri devam ediyor. Ünlü oyuncular ile Efeler’in yerel oyuncularını harmanlayarak bir kadro kuracağız” dedi.

"Başkan Atay’ın vizyonu çok değerli"

Filmin 4 parçadan oluşacağını ve farklı hikayeler barındıracağını söyleyen usta tiyatrocu Diker; "Efeler için önemli bir deneyim olacak. Burada yapılan tüm güzellikleri beyaz perdeye taşıyacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın vizyonu çok değerli. Bizi harekete geçiren kendisidir. Ekim ayında 1. Efeler Sinema Günleri adında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Filmlerimiz orada yayınlanacak” dedi.

"Kadınlar mutlu olsun diye çalışan bir başkan var"

Efeler ve Aydın yöresinin sanatın, kültürün, felsefenin ve politikanın doğduğu topraklar olduğuna dikkat çeken Diker; “Sadece iyi yollar yaparak bir şehir ve ülke gelişemez. Medeniyet seviyesine yükselemez. Bunların yanında sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilmeli. Efeler halkı da bu projeye destek sağlamalı ve sahiplenmeli. Efeler’de mutlu olmak için çok fazla neden var. Bunu da filmlere yansıtacağız. Kadınlarımızın çok güçlü olması gerek. Filmin konularından biri bu. Efeler Belediyesi’nin en önemli amacı da bu. Efeler’de kadınların daha iyi bir yaşam sürmesi ve daha mutlu olmaları için çok çalışan bir belediye başkanı var” diye konuştu.

"Kurtuluş Destanı’na benzetiyorum",

Efeler’de yapılan icraatları ’Kurtuluş Destanı’na benzettiğini söyleyen Diker, “Başkan Fatih Atay’la konuştuğumda çok değerli olduğunu anlayabiliyorum, Fatih Atay ilginç bir adam. Aynı anda birçok işe hakim olabiliyor. Çok soğukkanlı yönetiyor. Ben iyi anlamda ‘Baba’ filmindeki Don Vito Corleone enerjisi gördüm. Yapabilme gücü çok yüksek. Hamlet’in çok güzel bir sözü var, ‘Olmak ya da olmamak bütün mesele bu’ Başkan Atay tüm işlerin oldurulması kısmında çalışıyor. Sadece temel belediyecilik hizmeti vermiyor. Hayata geçirdiği projeler çok değerli. Ben projeleri gezdiğimde ilçe belediyesinin bunları yaptığına inanamadım. Bu projeler ülkenin geneline yayılsa büyük bir kalkınma olur” dedi.