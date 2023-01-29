Efeler’deki ’Deve Güreşi Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın deve güreşi kültürünü yaşatmak için geleneksel olarak düzenlediği Deve Güreşi Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Işıklı Mahallesi’ndeki arenada düzenlenen Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde çok sayıda deve birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Çevre il ve ilçelerden gelen güreşseverler hem yarışları izledi, hem de alanda piknik yaptı. Deve sahipleri ve güreşseverler Başkan Atay’a deve güreşi kültürünü yaşattığı için teşekkür etti. İzleyiciler, Başkan Atay’a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivale katılan herkese teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Değerli hemşehrilerim, sevgili hanımlar, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Efeler ilçemizde kültürümüzün devamı olan bu deve güreşlerini sonsuza kadar yaşatmak için hep birlikte el ele çalışacağız. Bu kültürün gelecek nesillere taşınması için elimizden geleni yapacağız. Hepinize iyi bir gün diliyorum, güreşlerin de zevkli olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum" diye konuştu.