Efeler Belediyesi, yağış nedeniyle kapanan yollara müdahale etti

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Konuklu Mahallesi’ne bağlı Yukarıdere mevkiindeki yolların büyük bir bölümü, yoğun yağış ve karların erimesi nedeniyle sular altında kaldı. Evlerine ve arazilerine ulaşmakta güçlük çeken mahalle sakinleri sorunun çözülmesi için Efeler Belediyesi’ne başvurdu. Vatandaşların talebini yerine getirmek için harekete geçen belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Konuklu Mahallesi Muhtar Azası Durmuş Turan, Efeler halkı ile her alanda dayanışma içinde olan Başkan Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Turan, “Eriyen karlar ve birkaç gün önceki yoğun yağış nedeniyle birçok yolumuz kapandı. Arazilerimize ulaşamadık. Ağaçlarımızın ve toprağımızın bakımını yapmak zorundayız. Yollar bu haldeyken araçlarımızla geçemiyoruz. Günlük işlerimizi yapmakta çok zorlandık. Sorunun çözüme kavuşturulması için Efeler Belediyesi’ne başvurduk. Ekipler çok hızlı şekilde geldi ve çalışmalara başladı. Başkan Atay’a ve belediyenin ekiplerine mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.