Didim’de Ramazan denetimi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak fırın ve unlu mamuller satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayında sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek durumları da göz önünde bulunduran ekipler, ayrıca, ‘Ramazan paketi’ adı altında hazırlanan gıda paketlerinin de kontrollerini yaparak gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol etti.

Denetimler ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Ramazan ayı nedeniyle beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurarak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve et ürünleri gibi üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler yapılmıştır. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz devam edecektir” ifadeleri yer aldı.