Didim’de kundaklanan araç kullanılmaz hale geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Denizköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; park halinde duran araç birden bire yanmaya başladı. Araç sahibi Süleyman Aslan, aile bireyleri ve komşular hemen aracın yanına gelerek kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Kullanılamaz hale gelen aracın neden alev aldığı araştırılırken olay yerini gören bir kameranın görüntü kayıtlarını inceleyen araç sahibi görüntülerde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından aracının kundaklandığı tespit etti.

Araç Sahibi Süleyman Aslan yaptığı açıklamada, “ Akşam saat 20.30 civarıydı, evimizde otururken aracın alevlenerek yanmakta olduğunu gördüm. Hemen aracın yanına gelerek söndürmeye çalıştık ancak biz söndürene kadar araçcı yanmaktan kurtaramadık. Kamera kayıtlarını kontrol ettiğimde 2 kişinin aracın yanına gelerek ateşe verdiğini gördüm. Başka açılardan kaydedilen görüntülerde mevcut olayın ne olduğu ve kimlerin ne maksatla bu olayı gerçekleştirdiğini soruşturma sonunda öğreneceğiz. Biz kayıtları jandarma görevlilerine teslim ettik” dedi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.