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Didim’de hububat ekili araziler denetlendi
AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE HUBUBAT EKİLİ ARAZİLERDE ZARARLI VE HASTALIK KONULARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ, ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ.
AYDIN 29.03.2023, 10:30
Aydın’ın Didim ilçesinde hububat ekili arazilerde zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.
Önemli tarım kentleri arasında yer alan Aydın’da üreticiler ekimlerini gerçekleştirirken, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, hububat ekili arazilerde de kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontrol ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçemiz hububat ekili arazilerde hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.