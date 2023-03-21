Cumhuriyet’in 100. yılında doğaya 100 zeytin fidanı armağan edildi

Nazilli Belediyesi tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen 100 adet zeytin fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Fidan dağıtım programı öncesi Salı Pazarı’nı gezerek pazarcı esnafı ile sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, talep ve şikayetleri dinleyerek çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Beraberinde Aydoğdu Mahalle Muhtarı Ümit Öncü ile birlikte Salı Pazarı mevkiinde fidanların dağıtımını gerçekleştiren Başkan Özcan, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle Nevruz Bayramı’nı bir şölen değil, yardımlaşma ve dayanışma günü olarak yaşıyoruz. Bolluk ve bereketin, uzun yaşamın, kutsallığın, adaletin, sağlığın ve yeniden doğuşun sembolü olan zeytin fidanlarımızı bugün vatandaşlarımızla buluşturduk. Geçtiğimiz haftalarda 30 bin incir fidanımızı hemşehrilerimize dağıtmıştık. Bugün de temsili olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen 100 zeytin fidanımızı Nevruz Bayramı sebebiyle hediye edip, dağıttık. Bu vesileyle başta Nazillimiz olmak üzere tüm ülkemizde huzur, barış ve kardeşliğin daim olmasını dilerim” dedi.