Çocukların beslenme çantalarını Kuşadası Belediyesi dolduruyor

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 7-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme desteğinde bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine dağıtımın ilk gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel ve Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de eşlik etti.

Kuşadası Belediyesi, artan enflasyon ve art arda gelen zamlar nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin çocukları için süt desteğinden sonra şimdi de ‘Beslenme Saati’ projesini başlattı. Kuşadası Belediyesi tarafından Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına, haftada 5 gün beslenme desteği verilmeye başlandı. Her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinde, öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında mutlaka bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği yer alıyor. Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar sürecek olan projeyle öğrencilerin dengeli beslenmesine katkı sunmak hedefleniyor.

‘Her zaman yanlarındayız’

İhtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan beslenme paketlerinin tesliminin ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Beslenme Saati projesinin öğrencilerin dengeli beslenmesi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Duygu Günel, “Ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerin beslenme çantası yarı yarıya boşaldı. Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programını karşılayamaz duruma geldi. Okul kantinlerinde de fiyatlar el yakıyor. Kuşadası’nda süt desteği projesinden sonra şimdi de beslenme saati projesini başlattık. Bu sayede çocuklarımızın beslenme çantaları dolacak. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dağıtım noktaları

Velilerin yüzünü güldüren proje, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Aileler beslenme paketlerini her pazartesi günü Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Pera Düğün Salonu, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi, Ege ve Karaova mahalleleri muhtarlık binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası, Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binasının karşısındaki vezneye kurulan dağıtım noktalarına giderek alabilecek. Beslenme paketleri, Kirazlı, Soğucak ve Yeniköy mahallelerindeki ailelereyse Kuşadası Belediyesi’nin araçları tarafından ulaştırılacak.

Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine her yıl düzenli olarak ayni ve nakdi yardımda bulunuyor. Bu yardımlar asker, aile ve eğitim alanlarında yapılıyor. Ayni yardımlar ise gıda, yakacak, soba ve kırtasiye desteği şeklinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanında ekonomik krizin etkilerinin daha yakıcı bir biçimde hissedilmeye başlaması ile birlikte geçen yıl “Dışarıda Kara Kış, Kuşadası’nda Dayanışma Var” sloganı ile yaşama geçirilen kampanyada, Kuşadası Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine hafta içi her gün ücretsiz akşam yemeği veriliyor. Sosyal yardımlar, Güvercin Masa’ya, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan başvurular ve muhtarlıklardan elde edilen bilgilerin incelenmesinin ardından gerçekleştiriliyor.