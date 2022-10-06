Çine’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Çine Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine istikametine doğru hareket halinde olan Mustafa Akcihan (23) yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine taklalar atarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akcihan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.