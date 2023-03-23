Çine’de itlaf edilen hayvan enfeksiyon kapmış

Aydın’ın Çine ilçesinde yasak olduğu halde kesime götürülürken jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve Şap hastalığı olduğu ileri sürülen hayvanın enfeksiyon kaptığı, şap hastası olmadığı açıklandı.

Olay Akçaova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 09 F 7416 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında 1 adet baygın vaziyette ölmek üzere olan büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Hayvan sahibi S.K. isimli şahsın veteriner sağlık raporu olmadan hayvanı araçla naklettiği , “Şap Hastalığı” nedeniyle yayımlanan yasaklara uymadığı görüldü. Şahsa jandarma ekipleri tarafından bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

“Enfeksiyon kapmış”

Çine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilk tespitlere göre şap hastalığı bulunan hayvanın, yapılan tespitlerinde Şap hastalığına yakalanmadığı enfeksiyon kaptığı ifade edildi.