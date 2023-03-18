Çiftçiler hayvan hırsızlığına karşı bilgilendirildi

Aydın’da jandarma ekipleri yedi ilçede çiftçileri hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Didim Akköy, Akyeniköy, Batıköy , Balat, Kuyucak Yamalak, Azizabat, Çobanisa, Gencelli, Söke Kemaldere, Doğanbey, Karacasu Yenice, Nazilli İsabeyli, Germencik Hıdırbeyli, Balatçı, Efeler Işıklı, Kadıköy Mahallelerinde çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Yapılan çalışmalarda buralarda bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilerimize hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapmak ve alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçilerimiz kontrol edildi. Meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.