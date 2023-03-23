CHP’li Zenginoğlu’ndan miting gibi aday adaylık açıklaması

Kuşadası’nın sevilen iş insanı Ferdi Zenginoğlu, CHP’den Aydın milletvekili aday adaylığını miting gibi bir törenle açıkladı. Zenginoğlu’nun adaylık açıklamasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yüzlerce partili katıldı.

Ferdi Zenginoğlu’nun aday adaylık açıklamasından önce bir konuşma yapan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine değindi. Ferdi Zenginoğlu’nun aday adaylığıyla ilgili konuşan Başkan Gürbilek, “Kendisiyle yaklaşık 4 senedir ilçe yönetiminde çok güzel işler yaptık. Bu anlamda Ferdi’ye teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu bu önemli süreçte kendisine başarılar diliyorum. Hem partimiz hem de ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel: Ferdi kardeşimin partililiğine kefilim

Ferdi Zenginoğlu’nu tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "14 Mayıs seçimi Türkiye’nin gelecek seçimi. Türkiye için önemli bir seçim. Bütün partililerimin görev talebi olsun olmasın, ülkesini seven, tüm partililerimizin kol kola girip canla başla çalışmalarını istiyorum. Ferdi kardeşimin partililiğine kefilim. Siyaset arenasına çıktığım ilk günden beri hep yanımızda oldu. Partinin her zaman neferi oldu. İşim var, gücüm var demedi. Ne görev aldıysa layıkıyla yapmaya çalıştı. Bugün partili bir kardeşimin gönlünde yatan aslanı ifade ediyor olması beni çok mutlu ediyor. Milletvekili aday adayı olan tüm arkadaşlarımın açıklama törenlerine imkansız bir durum olmadığı sürece geleceğim. Benim taraf olduğum yer Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’nin neferi olarak bu görevlere talip olan tüm arkadaşlarımın yanındayım. Ferdi kardeşimin mücadelesini sonuna kadar destekliyorum, tüm arkadaşlarımı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Zenginoğlu: "Karanlığı aydınlığa çıkarmak için bu değirmene su taşıyacağıma ant içerim"

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Ferdi Zenginoğlu, konuşmasına özgeçmişini aktararak başladı. Zenginoğlu, “2011’de Van’da meydana gelen depremin ardından Kuşadası’na sığındım. İlk Ömer Abimi tanıdım, partimi tanıdım, evimi tanıdım. Buraya geldim ve bana sahip çıktılar. Bugün siyasi hayatımda neferi olmaktan onur duyduğum altı oku göğsümde Cumhuriyet madalyası gibi taşıdığım, çatısı altında yetiştiğim evimde; yani Cumhuriyet Halk Partisi’nde gururla, şerefle, sevinçle Aydın Milletvekili aday adaylığımı açıklamış bulunuyorum” dedi.

Yola çıktığından bu yana Belediye Başkanım Ömer Günel, CHP İlçe Başkanım Mehmet Gürbilek’in bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak siyasi anlamda bugüne kadar geldiğini kaydeden Zenginoğlu, "Bir dönem gençlik kollarında, bir dönem ilçe yönetiminde, il delegesi, ilçe delegeliği yaptım. Bu görevlerin hepsi göğsümde bir onur madalyası olarak kaldı. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Partimin bir neferi olarak sokak sokak, kapı kapı dolaşarak partimin bayrağını sallamaktan asla vazgeçmeyeceğim Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu yürüdüğü yolda yalnız bırakmamak için, karanlığı aydınlığa çıkarmak için bu değirmene su taşıyacağıma ant içerim. Ben Ferdi Zenginoğlu olarak, partimin doğrultusunda çalışarak yol kat ettim" ifadelerini kullandı.