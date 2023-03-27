Bu ev tarihin izlerini üzerinde taşıyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini üzerinde taşıyan cumbalı tarihi taş ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın, sokaklarında da adeta tarih fışkırıyor. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Aydın’ın birçok ilçesi tarih ile iç içe yaşarken, tarihi yapı taşlar ise sokaklardaki eski yapılarda görenlere göz kırpıyor. Hemen her sokağında tarihin kapılarını aralayan ilçelerden olan Karpuzlu’da bulunan eski yapılardaki tarihi yapı taşları da görenlerin dikkatini çekiyor. Tarihin ilk alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilen agora bölümünü de içerisinde bulunduran ve önemli Karia kentlerinden biri olan Alinda Antik Kenti yakınlarındaki tarihi cumbalı taş ev, dönemin ustalığı ile dikkat çekerken bölge tarihinin sırlarını da duvarlarında saklıyor. Duvarlarının yapım aşamasında Alinda’dan getirilen tarihi eser niteliğindeki taş bloklar kullanılırken, günümüze kadar uzanan evin duvarlarında tarihi motifleri de görmek mümkün.

Çektiği doğa ve tarih fotoğrafları ile Aydın’ın tanıtımına katkı sağlayan eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül’ün karelerine yansıyan tarihi cumbalı taş ev, görenlerde hayranlık uyandırırken, Sevingül; “Karpuzlu’da cumbalı bir ev, tarihin bütün izlerini taşıyor” dedi.