Başkan Öndeş: “4 yılda 6 bin haneye dokunduk”

Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 4 yılda 6 bin hanede yaşayan 15 bin kişi, belediyenin sosyal yardımlarından faydalandı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmalarını sürdüren Germencik Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ekipler, sosyal belediyecilikte yapılan çalışmalarla da vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, ikinci el eşyadan giyim bankasına, evde tıraş hizmetinden tekerlekli sandalye dağıtımına, erzak desteğinden sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine varıncaya kadar önemli sosyal belediyecilik çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca evleri yanan vatandaşların evleri yenilenerek eşyalarına varıncaya kadar destek gerçekleştiriliyor.

Esnafa geri ödemesiz destek verildi

GESA’nın 4 yıllık çalışma takvimine göre ilçede yaklaşık 6 bin hane, gıda, ikinci el eşya, yakacak gibi çeşitli yardımlardan faydalandı. “Hoş geldin bebek” kampanyasıyla da 463 bebeğe de bebek çantası verildi. Anaokulu ve ilköğretimde eğitim gören 600 öğrenciye kırtasiye yardımı yapılırken, 296 üniversite adayı öğrencisinin de YKS başvuru ücretinin ödemesi yapıldı. Covid-19 salgınında esnafa 200 bin lira geri ödemesiz destek verildi, faturalarının ödenmesi sağlandı. İzmir ve Elazığ’da yaşanan depremlerde de ihtiyaç sahiplerine battaniye, gıda ve eşya yardımı yapıldı. Ayrıca Manavgat’ta meydana gelen orman yangınlarında mağdur olan çiftçilere yem yardımı gerçekleştirildi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri, sosyal belediyecilik faaliyetlerini yürütürken, bu çerçevede sokak hayvanlarının beslenme düzeninin sağlanması için beslenme noktalarına 3 ton mama bırakıldı. Sokak hayvanlarının gerek beslenmeleri gerekse bakımları belediye ekiplerince titizlikle takip ediliyor.

“İnsanlara dokunuyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla en zor günlerinde vatandaşların yanlarında olduklarının altını çizen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal belediyecilikle dayanışma ruhunu diri tuttuklarını söyledi. Sosyal belediyecilik ilkeleri ışığında hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Öndeş; “Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak Germencik’imize hizmet ediyoruz. Rutin belediye işlerimizi zaten yapıyoruz. Önemli olan sosyal belediyecilik anlamında projeler hazırlamak, hayata dokunmak, toplumsal yaşamın her alanında halkımızın yanında olmaktır. İyi günde olduğu gibi kötü günlerde de vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi vatandaşlarımızın zor zamanlarında da yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 4 yılda 6 bin haneye, binlerce vatandaşımıza dokunduk, talepleri yerine getirerek desteğimizi sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” dedi.