Başkan Günel dernek yetkilileri ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Konya Hadimliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Dumlu ve Kuşadası Tokatlılar Yardımlaşma Derneği (KUTODER) Başkanı Özgür Teoman İvgen ile bir araya geldi. Her İki derneğin yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda, Kuşadası’yla ilgili yaşama geçirilecek projeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası’nda yaşama geçirilecek projelerle ilgili toplumun her kesimiyle yakın temas kuran Başkan Ömer Günel, Kuşadası Konya Hadimliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kuşadası Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Ömer Günel tarafından her iki derneğin yöneticilerine, Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, Kent Meydanı projesi ve düzenlenecek kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yaşama geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda dernek başkanları, Başkan Ömer Günel’e bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür etti.

Kuşadası’nın gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimizde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen hemşehrilerimiz yaşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak hizmetlerimizi tüm mahallelerimize ulaştırıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Kuşadası’nı hak ettiği yere getirmek için çok çalışıyoruz. Kentimizin birçok farklı mahallesinde başlattığımız alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bizim için toplumun farklı kesimlerini temsil eden dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde olmak çok önemli” dedi.