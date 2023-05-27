Başkan Çerçioğlu: “Ben sizden daha güzelini görmedim”

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Duman konserini on binlerce genci coştururken, konser öncesi gençlere seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Ben sizden daha güzelini görmedim” dedi.

“Ben sizden güzelini görmedim”

Konser öncesi sahneye çıkan ve konsere gelen gençlere seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ben sizden daha güzelini görmedim” diyerek başladığı konuşmasında, “Kıymetli gençler iyi ki geldiniz. Ben bu gece buradan sizlere hitap edebiliyorsam, bu sizin sayenizde, Aydın halkının sayesindedir. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hepiniz var, olun sağ olun. Ama bir kadın olarak en büyük teşekkürü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ediyorum. Bu gece çok güzel olacak” diye konuştu. Başkan Çerçioğlu konuşmasının ardından Duman grubu üyelerine çiçek takdim etti.

“ Duman gençleri coşturdu”

Türk Rock müziğinin sevilen gruplarından Duman Bahar Konserleri çerçevesinde seslendirdiği şarkılarla on binlerce Aydınlı genci coşturdu. ’Aman Aman’, ’Senden Daha Güzel’, ’Sor Bana Pişman mıyım’ ve Beni yak kendini yak” gibi dillerden düşmeyen parçaları seslendiren grup Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı.