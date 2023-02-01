Başkan Atay, Efeler’de tarıma değer katıyor

İlçenin yöresel ürünlerine değer kazandırmak için projelerini art arda hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hem belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla hem de ilçedeki tarım ürünlerine ve üreticilere verdiği önemle bölge halkının beğenisini topluyor.

Ekonomik daralmanın vatandaşa etkisini en aza indirmek için belediye bünyesinde üretilen tarım ürünleri, Efeler Belediyesi’nin ’Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda özenli bir şekilde hijyen şartları altında işleniyor. Sadece kadınların istihdam edildiği fabrikada tüketime hazır hale getirilen ürünler, Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunuluyor. Efeler’in bereketli topraklarının sunduğu gıdaları yurtiçinden ve yurtdışından tüketicilerle buluşturmak için kurulan www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden yapılan çevrimiçi satışla da ürünlerin eşsiz lezzet ve kalitesi kent sınırlarını aşıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın "en büyük hedeflerimden biri yaygın olarak tüketilmesini sağlamak” dediği kentin yöresel ürünlerinden olan enginarın üretimi için belediye tarafından ilk çapa 2020 yılında vuruldu. Baltaköy ve Tepecik mahallelerindeki toplam 45 dönümlük arazide damla sulama tekniğiyle üretilen enginarlar, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek 7 çeşit konserve ürün haline getiriliyor. Efeler enginarının ilerleyen dönemde yurtdışına satışının yapılarak dünya pazarında yerini alması hedefleniyor.

Efeler Belediyesi’nin yetiştirdiği tarım ürünleri enginarla sınırlı kalmıyor. Tepecik Mahallesi’ndeki arazilerin 10 dönümünde şevketibostan, 2 dönümünde kuşkonmaz üretiliyor. Şahnalı Mahallesi’ndeki 8 dönümlük arazide kekik, Şevketiye Mahallesi’ndeki 1 dönüm arazi üzerinde ise örtü altı tarım yöntemiyle ejder meyvesi yetiştiriliyor.

Yöreye özgü ürünlerin yanı sıra temel tüketim gıdaları da üretim yelpazesinde bulunuyor. Efeler Belediyesi, buğday üretimini Alanlı ve Mesutlu mahallerinde toplam 40 dönümlük bir arazide yapıyor. Yetiştirilen ürünler, un ve ekmek haline getirilerek Efeler halkının mutfağında ve sofrasında yer alıyor. Lezzeti, kokusu ve çeşitli kullanım alanları ile öne çıkan karakılçık buğdayı da 2020 yılından itibaren Efeler Belediyesi’nin ürettiği birçok ürün arasında yer alıyor. Işıklı, Kadıköy ve Alanlı mahallelerindeki toplam 100 dönümlük geniş bir arazide yetiştirilen ürün, ekmek ve un halinde halkın tüketimine sunuluyor.

"Üretmeden vat olamazsınız"

İlçe tarımına katma değer kazandırmaya devam edeceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yöreye özgü ürünlerden temel gıda maddelerine, tropikal meyvelerden süs bitkilerine kadar oldukça geniş bir yelpazede üretime aralıksız devam ediyoruz. Üretmeden var olamazsınız. Güçlü ve bağımsız olamazsınız. Bu verimli topraklara bir gün bile sırtımızı dönemeyiz. Özenle yetiştirilen kaliteli ürünleri en uygun fiyatla sofralarınıza getirmeye devam edeceğiz” dedi.