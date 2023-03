Başkan Atay: “Down sendromlu bireylere hizmet verecek olan eğitim merkezini hayata geçiriyoruz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Atay, down sendromlu bireylere hizmet verecek olan eğitim merkezini hayata geçireceklerini müjdeledi.

Efeler Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa etkinlik düzenledi. Başkan Atay tarafından geçen yıl hizmete sunulan ve Aydın’da ilk olma özelliği taşıyan Down Kafe’de buluşan özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Başkan Atay’a yoğun sevgi gösteren down sendromlu bireyler, sergiledikleri yöresel oyunlarla da büyük beğeni topladı.

Hayata geçirdiği sosyal projeler takdir toplayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, etkinlikte yaptığı konuşmada down sendromlu bireyler için eğitim merkezi açacaklarını müjdeledi. Başkan Atay, “Down sendromlu çocukların eğitimiyle ilgili gerekli merkezi Down Kafe’nin karşısında hizmete açacağız. O bina, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyor, izin bekliyoruz. Orada hayata geçireceğimiz merkezde eğitim alacaklar, kafemizde de sosyal aktivitelerine devam edecekler. Yan yana olmasını çok önemsiyorum” dedi.

Dernek Başkanı Akar, “Sözünün eri bir başkana sahibiz”

+1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar, konuşmasında Başkan Atay’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Akar; “Derneğimizin kurulmasında emeği geçen Başkan Mehmet Fatih Atay başta olmak üzere, gönüllü destekçiler ve ailelerimize çok teşekkür ederim. Ne mutlu bizlere, sözünün eri ve halkının gerçekten yanında olan bir belediye başkanına sahibiz” dedi.

Down Kafe’yle ilgili görüşlerini de dile getiren Akar, “Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Bunun bilincinde olmalı empati kurmalıyız. Down Kafe çocuklarımızın sosyalleşmesi için çok önemli bir tesis. Bu gibi sosyal ve kültürel projeler gerçekleştikçe down sendromlu bireylerin topluma karışması artacak, çocuklarımızın ve ailelerinin yüzü hep gülecektir. Başkan Mehmet Fatih Atay’dan Down Eğitim Merkezi’nin de kısa sürede hayata geçirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.