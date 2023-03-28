Başkan Atabay, Huzurevi’nde yaşlılar ile bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Didim Huzurevi’ni ziyaret etti.

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek bol bol sohbet eden Başkan Atabay, yaşlılarımızın talep ve önerilerini dinleyerek yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.

Belediye olarak yaşlı vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Atabay, “Kıymetli büyüklerimiz deneyim ve tecrübeleri ile her zaman bizlere yol gösterici olmuştur. Sizlerin yaşamlarını mutlu geçirmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Atabay, Huzurevi sakinlerimize içerisinde hediyelerin olduğu çantaları takdim ederek, saygı değer büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutladı.