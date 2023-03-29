BAL 9. Grupta zirve yarışı iyice kızıştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta oynanan 22. Hafta maçında Sökespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü. Kızılcabölük Semt Stadyumu’nda oynanan maçı Sökespor 6 golle geçti, 3 puanı daha cebine koydu. Sökespor son beş maçtır yenilmezliğini korurken, 9. Grupta zirve yarışı iyice kızıştı. Bornova kazanırken, Muğla ve Tire puan kaybetti.

Yeni Kızılcabölükspor karşısında golleri 19. Dakikada Mert Yıldız, 21. Dakikada Berkay Yüksel, 41. Dakikada Barış Kılıçdan gelirken; ilk yarı 3-0’lık Sökespor’un 3-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. İkinci yarıda Sökespor’un golü 60. Dakikada Bülent İnönü, 85 ve 87. Dakikalarda Azat Eroğlu’ndan geldi.

Sökespor’un şampiyonluk yolundaki rakipleri geçtiğimiz haftanın lideri Viven Bornova grubun bir diğer iddialı takımı olan Muğlaspor ile karşılaştı. Bu maç 1-0 Viven Bornova’nın galibiyeti ile sonuçlandı. Tire 2021 FK ise son haftaların flaş takımı Didim Belediyespor deplasmanında 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçlarında ise Yatağanspor-Aydın Yıldızspor maçı 3-3, Davutlar-Çiğli Belediyespor maçı 5-1, Sarayköy-Kıralan Demirspor maçı 4-0, Yeşilova-Yeşilçınar maçı 2-1’lik skorlarla tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta liderle puanları eşitleyen ve averajla ikinci sırada yer alan Sökespor bu hafta attığı 6 golle bu kez avarajla birinci sırada liderliğe yükseldi. Viven Bornova 44 puanla averajla ikinci, Tire 40 puanla üçüncü, Muğla ise 38 puanla dördüncü sırada haftayı kapatırken, Didim Belediyespor ise aldığı 3 puanla puanını 36’ya çıkartarak 5. Sırada zirve takibini sürdürdü.