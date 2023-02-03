Aydınspor’a kanat takviyesi

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup takımlarından Aydınspor, sol kanat mevkiinde görev yapan Bartu Gökçen’i renklerine bağladı.

Aydın’ın "Efsane" lakaplı kulübü Aydınspor, kanatlarını güçlendirerek, sol kanat oyuncusu Bartu Gökçen’i renklerine bağladı. 2001 doğumlu genç yetenek Bucaspor altyapısında yetişti. Gökçen, Bucaspor 1928, Hacettepe 1945 SK, Kuşadasıspor, Aydın Yıldızspor takımlarında mücadele etmişti. Sezonun kalan maçlarında ve play-offlarda, Aydınspor formasını terletecek olan Bartu Gökçen, Aydınspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu, takımı Bölgesel Amatör Lig’e çıkarabilmek için elinden geleninin en iyisi yapacağını belirtti.