Aydınlıların depremzedeler için seferberliği devam ediyor

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından Aydın’da da vatandaşlar başlatılan yardım kampanyası için adeta seferber olurken, vatandaşlar yardımlarını ulaştırmak için kampanyanın ikinci gününde de meydana akın etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Depremin yaralarının sarılması için ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Kızılay Aydın Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı’nda depremzedelere yardım göndermek amacıyla stant kuruldu. Aydın’da binlerce vatandaş duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Kampanyanın ikinci gününde de çok sayıda vatandaş yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Vatandaşlar tarafından Kent Meydanı’na getirilen yardım kolilerinin taşınması ve tırlara yüklenmesi için de birçok genç gönüllü olarak, yetkililere yardım ederken, depremin yaralarının sarılması için adeta Aydınlılar tek yürek oldu.