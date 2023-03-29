Aydınlı Yılmaz, Muaythai Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara’da gerçekleştirilen, Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda 57 kilogram siklette üst genç kategorisinde, Elif Hayriye Yılmaz Avrupa üçüncüsü oldu.

Ankara’da, 21 - 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, 22 ülke 550 sporcunun katılım sağladığı Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda 57 kilogram siklette üst genç kategorisinde, Elif Hayriye Yılmaz Avrupa üçüncüsü oldu.

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan dünya şampiyonası milli takım seçmelerinde şampiyon olmak istediğini belirten Yılmaz, “Bu sefer istediğimi alamadım ama yolum uzun. Hocama ve kulübüme güveniyorum. Yeni hedefimiz Haziran ayında yapılması planlanan dünya şampiyonası milli takım seçmesinde şampiyon olup, dünya şampiyonası biletini de almak. Ardından ilimize dünya şampiyonluk ünvanını getirmek. Dualarınız bizimle olsun.” ifadelerinde bulundu.

Katıldıkları dört büyük şampiyonadan da dereceyle dönmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Delikurt Dövüş Sanatları Spor Salonu Antrenörü Murat Delikurt, “Art arda dört büyük şampiyonadan birini daha geride bıraktık. Çok şükür hiçbirinden elimiz boş dönmedik. Gerek ulusal gerek uluslararası arenada ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Şuan hala Ankara’dayız 4. Şampiyona olan Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na geçiş yapıyoruz. Bu yıl bizim için tam anlamıyla muaythai yılı oluyor. Bir yandan gözümüz kulağımız Avustralya’da Nefise’miz den gelecek WMC şampiyonluk haberinde. Bu yorucu yolda bize maddi manevi desteklerini hiç esirgemeyen Aydın İl Milli Eğitim, Efeler Halk Eğitim Merkezi, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürü borç biliriz” dedi.