Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü

İstanbul’da düzenlenen 7. Balkan Masterler Atletizm Salon Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, madalyalara doymuyor. Başarıları atlet İstanbul’dan şampiyonluklarla geri dönerek Aydın’ı gururlandırdı.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan 50 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı adet adeta madalyalara doymuyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen 7. Balkan Masterler Atletizm Salon Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden Şengil, şampiyonadan başarılarla döndü. Başarıları ile Aydın’ı gururlandıran Şengil, 12 ülkeden 516 sporcunun katıldığı şampiyonada 4x200 metre bayrak yarışında 1.47.62 derece ile hem Türkiye rekorunu kırdı hem de gümüş madalya alarak Balkan ikincisi oldu. Ayrıca Şengil, şampiyonada uzun atlama kategorisinde 4.80 derece ile Balkan ikinciliği ve 50 metre üç adım atlamada ise 9.95 derece ile Balkan üçüncülüğü elde etti.

Elde ettiği başarılar ile Türk Bayrağı’nı dalgalandırmanın onurunu yaşadığını ifade eden Şengil; “18 ve 19 Mart 2023 tarihlerinde 12 ülke 516 kayıtlı sporcunun katılımı ile 7. Balkan Masterler Atletizm Salon Şampiyonası gerçekleşti. Ülkemizi sarsan 6 Şubat depreminde kamu hizmeti içinde elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalıştım. Bu yoğun temponun yanında uzun bir aradan sonra ülkemizde gerçekleştirilen bu organizasyona da hazırlanmaya çalıştım. Sanırım her taş yerine oturdu ve Allah yardımcım oldu. Elde ettiğim başarılar ile al bayrağımızı kürsüde temsil etmenin onurunu yaşadım. Yanımda olan destek atletizm antrenörü Musa Yörük hocama, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na, masterler atletizme emek veren üyesi olduğum İzmir Masterler Atletizm Kulübü ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’ne ve her zaman arkamda desteğini esirgemeyen eşim Muazzez Şengil’e emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Her yaşta sporun önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Şengil, “Bu baharla beraber tüm Aydınlı vatandaşlarımızı koşu yollarına, spor tesislerine açıkçası dışarıya bekliyoruz. Yani Aydınımızı, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde spora bekliyoruz” diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.