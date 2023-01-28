Aydın’ın Sultanları ’play-off’ mücadelesi için avantaj elde etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Aydın’ın Sultanları, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde aynı puanda olduğu rakibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u yenerek ’play-off’ mücadelesine girmek için avantaj elde etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 21-25 kaybeden Aydın’ın Sultanları, ikinci seti 25-19 önde kapadı. Karşılıklı sayılarla uzayan üçüncü seti 27-29 geride kapatan Aydın’ın Sultanları dördüncü seti de 25-15 önde kapamayı bildi. Sultanlar, son seti 15-5 alarak maçı 3-2 önde bitirdi. Karşılaşma sonrasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımı tebrik etti.