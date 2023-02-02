Aydın’ın su kaynakları masaya yatırıldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın su kaynakları ve son durumu Kuraklık İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda masaya yatırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında gerçekleştirilen Kuraklık İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya video konferans sistemiyle katılan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki son durumlar hakkında bilgi verdi. Aydın’ın su kaynakları, depolama tesisleri ve içme suyu durumları ile ilgili bilgi aktaran Köleoğlu, 2023 yılında planlanan sulama faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Toplantı ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta başkanlığında merkez ve taşra teşkilatlarıyla gerçekleşen Kuraklık İzleme ve Değerlendirme toplantısına, Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz video konferans sistemi aracılığıyla katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde bulunan depolama tesislerinin son durumu ile planlanan 2023 yılı sulama faaliyetleri ve içme suyu durumlarına ilişkin bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.