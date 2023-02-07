Aydın’ın sağlık ekipleri deprem bölgesinde

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde görev yapan 21 araç ve 92 personel arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye, depremzedeler için seferber olurken, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sarsıntı Kahramanmaraş’ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay’da da yıkıma sebep oldu. Deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için ülke genelinde adeta seferberlik ilan edilirken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler de bölgeye gitti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için 4 adet UMKE Aracı, 15 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı, 1 adet Acil Müdahale Aracı ve 1 adet lojistik aracı olmak üzere 21 araçla 92 personel deprem bölgesinde görevlendirildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen depremin hemen ardından bölgede sunulacak sağlık hizmetleri, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bakanlığımız talimatları çerçevesinde ilimizden, 4 adet UMKE Aracı, 15 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı, 1 adet Acil Müdahale Aracı ve 1 adet lojistik aracı olmak üzere 21 araç ile 92 personelimiz deprem bölgesine görevlendirilmiştir. Afet bölgesinden gelecek personel ihtiyacına Bakanlığımızın talimatına göre yeni personellerimizin görevlendirilmesiyle ilgili gerekli planlamalar da yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.