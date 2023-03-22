Aydın’ın çarşı pazarlarında Ramazan hareketliliği başladı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Aydın’ın çarşı ve pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşanırken, vatandaşlarda da sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar başladı.

On bir ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aydınlı vatandaşlarda sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar başladı. Çarşı ve pazarlarda alışveriş telaşı yaşanırken, Ramazan ayı ile bütünleşen yiyecekler de tezgahlarda yerini aldı. Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken, pazarcı esnafı ise eski Ramazanlara göre hareketliliğin daha az olduğunu ve satışların beklenenin altında kaldığını belirtti. Ramazan sofraları için ihtiyaçlarını tamamlayan Aydınlı vatandaşlar ise özellikle Ramazan ayı ile özdeşleşen hurmalara rağbet gösteriyor.

Pazar tezgahlarında da hazırlıklar tamamlanırken esnaf, sahur ve iftar ihtiyaçlarını karşılamak için en çok tercih edilen köy ürünleri, hurma, baharat gibi ürünlerini hazırlayarak tezgahlarına yerleştirdi. Vatandaşların daha çok sahurluk peynir, zeytin, tereyağı, tahin, pekmez gibi temel ihtiyaç ürünlerinin tercih ettiği görülürken, beklenen hareketliliği göremediklerini ifade eden pazarcı esnaflarından Muharrem Ay; “Ramazan ayına az bir süre kaldı. Vatandaşlarda hazırlık telaşı var ama alışveriş beklenenin altında kaldı. Eskiden Ramazan’a bir ay kala insanlarda bir canlılık olurdu ama şu an hareketlilik yok” dedi.