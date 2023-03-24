Aydın’da yeni bir böcek türü bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu’nda Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Yerlikaya, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Bora Kaydan ve Gürcistan Ziraat Üniversitesi’nden Prof. Dr. George Japoshvili tarafından yapılan çalışmada, unlubitler üzerinde bulunan dünya için yeni bir parazitoiti türü tanımlandı.

Bilim dünyası için yeni tür niteliğindeki bu parazitoite, akademik hayatında entomoloji alanında çok önemli çalışmalar yapmış ve ADÜ’de akademik ve idari görevlerde önemli başarılara imza atmış Prof. Dr. Hüseyin Başpınar’a atfen, Leptomastix baspinari Japoshvili ismi verildi. Söz konusu parazitoit ’Encyrtidae’ familyasından olup Aydın’da tarım ve tarım dışı arazilerde zarar yapan başta pamuk unlubiti (Phenacoccus solenopsis) olmak üzere altı farklı unlubit türü üzerinde tespit edildi.

Öğr. Gör. Hüseyin Yerlikaya, “Hüseyin hocam, lisansüstü eğitim-öğretim sürecim boyunca bana elinden geldiğince her türlü desteği veren, meslek etiği çerçevesinde, adil, dürüst ve tarafsız bir anlayış benimsememi sağlayan; gerek akademik hayatım gerekse mesleki ve özel hayatım boyunca örnek aldığım yegane kişidir. Bana olan katkılarından dolayı, Aydın’da bulunan ve dünyada da ilk olan bu böceğe Prof. Dr. Hüseyin Başpınar hocamın soyadının verilmiş olması benim için gurur vericidir" dedi.

Kimyasal mücadelenin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin gözlendiği son yıllarda zararlı ile mücadele stratejisi oluşturmada dikkat edilen en önemli hususlardan birinin, çevre kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ilkesi olduğunu belirten Yerlikaya, “Bu açıdan bakıldığında unlubitlere karşı biyolojik mücadele çalışmaları önem kazanmaktadır. Unlubitlerin biyolojik mücadelesinde kullanılmak üzere zararlının predatör ve parazitoitlerinin belirlenmesi, hatta bu türlerin üretilerek salımının yapılması klasik biyolojik mücadelenin ana unsurlarından bir tanesidir. Söz konusu çalışmada Aydın ilinde unlubitler üzerinde; dünya için bir yeni tür, Türkiye için dört yeni kayıt olmak üzere toplamda 19 parazioit türü belirlenmiştir. Böylelikle Türkiye doğal düşman faunasına katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma, ileriki yıllarda yapılacak biyolojik mücadele çalışmaları açısından da yol gösterici olacaktır" şeklinde konuştu.