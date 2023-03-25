Aydın’da ’Üreme Sağlığı Eğitimi’ gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde verilen ’Üreme Sağlığı Eğitimi’ tamamlanırken, kursiyerlere sertifika ve eğitim belgesi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Üreme Sağlığı İl Eğitimcileri tarafından ’Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması Hizmetleri, Güvenli Annelik, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Acil Obstetrik ve Yenidoğan Sistemi’ başlıkları altında 6 modülden oluşan eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilen Üreme Sağlığı Eğitimi tamamlanırken, kurs sonunda kursiyerlere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt tarafından sertifika ve eğitim belgesi takdim edildi.