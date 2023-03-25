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Aydın’da ’Üreme Sağlığı Eğitimi’ gerçekleştirildi
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE VERİLEN 'ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMİ' TAMAMLANIRKEN, KURSİYERLERE SERTİFİKA VE EĞİTİM BELGESİ VERİLDİ.
AYDIN 25.03.2023, 17:03
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde verilen ’Üreme Sağlığı Eğitimi’ tamamlanırken, kursiyerlere sertifika ve eğitim belgesi verildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Üreme Sağlığı İl Eğitimcileri tarafından ’Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması Hizmetleri, Güvenli Annelik, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Acil Obstetrik ve Yenidoğan Sistemi’ başlıkları altında 6 modülden oluşan eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilen Üreme Sağlığı Eğitimi tamamlanırken, kurs sonunda kursiyerlere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt tarafından sertifika ve eğitim belgesi takdim edildi.